Letztes Heimspiel der Saison Baskets wollen sich mit einem Sieg verabschieden Tim Hammer 24.04.2026, 15:02 Uhr

i Mit vereinten Kräften: Die Koblenzer Marko Bacak (links) und Devonte McCall (im Hintergrund) wollen gegen Bayreuth ihre Gegenspieler wie im Spiel gegen Paderborn stellen. Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz stehen vor ihrem letzten Heimspiel der Saison und erwarten den Gegner aus Bayreuth mit Hochspannung. Zwar konnten sich die Baskets im Hinspiel durchsetzen, doch beim Gegner hat sich viel getan.

Die EPG Baskets Koblenz verabschieden sich am Sonntag (17 Uhr) mit ihrem letzten Heimspiel der Saison von ihren Fans in der EPG Arena auf dem Oberwerth. Gegner in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wird der BBC Bayreuth sein.„Wir werden dieses Spiel natürlich wie jedes andere auch angehen, auch wenn es unser letzter Auftritt in dieser Saison vor eigenem Publikum sein wird.







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