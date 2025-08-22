Neuer Trainer, neues Team: Die EPG Baskets Koblenz um Headcoach Stephan Dohrn bereiten sich auf die anstehende Zweitliga-Saison vor. Ein Neuzugang ist schon wieder weg, für ihn wird Ersatz gesucht.

. Seit gut einer Woche befinden sich die neuformierten EPG Baskets Koblenz in ihrer Vorbereitung auf die dritte Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Zunächst wurden die medizinischen Tests durchgeführt, die eine personelle Veränderung nach sich zogen. Der US-Amerikaner Antwan Walker bestand den Check nicht, eine Zusammenarbeit mit den Rhein-Mosel-Städtern kommt somit nicht zustande. „So etwas passiert. Der Vertrag ist immer auch an diesen Test gebunden, er stellt für beide Seiten eine Sicherheit dar. Es ist eigentlich ganz unkompliziert“, erklärt Baskets-Coach Stephan Dohrn und führt weiter aus: „Wir schauen uns jetzt natürlich um. Das Anforderungsprofil bleibt ganz ähnlich. Nach den ersten Eindrücken mit der Mannschaft kann es sich vielleicht um ein paar Prozentpunkte verschieben. Wir suchen den Spieler, der am besten passt. Die Nationalität ist dahingehend völlig egal. Natürlich ist der Pool an amerikanischen Spielern, mit der Qualität für die Pro A am größten, aber es kann genauso gut in eine andere Richtung gehen.“

„Es ist wichtig, dass sich nun eine gute Teamchemie entwickelt.“

Baskets-Trainer Stephan Dohrn über eines der Ziele in der Vorbereitung

Nach einem öffentlichen Training und der ersten Kontaktaufnahme zu den eigenen Fans werden in den nächsten sechs Wochen vor Ort die Grundlagen für eine möglichst sorgenfreie Saison gelegt, Trainer Dohrn verzichtet auf ein Trainingslager in der Fremde. „Wir haben hier alles, was wir brauchen für eine ganz normale Vorbereitung. Sowohl für hochintensive basketballspezifische Grundlagen als auch für Krafttraining. Und die erste Woche verlief wirklich positiv. Es ist ebenso wichtig, dass sich nun eine gute Teamchemie entwickelt“, so Dohrn.

Test auf der Karthause gegen Ligakonkurrent Gießen

Nach ersten Testspielen bei Regionalligaaufsteiger ASC Theresianum Mainz und gegen Pro A-Aufsteiger RheinStars Köln bekommen die Koblenzer Fans am Samstag, 30. August, auf der Karthause (18 Uhr) erstmals die Gelegenheit, die Mannschaft in einem Test vor Ort zu sehen. Ligakonkurrent Gießen kommt nach Koblenz. In Crailsheim (3. September) und gegen die Karlsruhe Lions (13. September, 18 Uhr, Karthause) kommt es zu weiteren Tests gegen die direkten Konkurrenten. Die Generalprobe (nicht öffentlich) erfolgt am 20. September gegen den Pro B-Ligisten BG Leitershofen. Am Sonntag, 28. September (17 Uhr) steht dann das erste Liga-Spiel auf dem Programm, in der EPG-Arena auf dem Oberwerth geht es gegen Bundesliga-Absteiger BG Göttingen.

„Spiele gegen Ligakonkurrenten sind immer gute Standortbestimmungen.“

Baskets-Trainer Stephan Dohrn

„Gern hätten wir in der Vorbereitung auch gegen einen BBL-Vertreter wie Frankfurt oder Trier gespielt. Aus terminlichen Gründen hat es nicht gepasst. Wichtig war mir, dass wir gegen Teams testen, die in der Hackordnung etwas über uns stehen. Da haben wir mit Crailsheim, Gießen oder Karlsruhe gute Gegner gefunden. Und Spiele gegen Ligakonkurrenten sind ohnehin auch immer gute Standortbestimmungen“, erklärt Dohrn.