Baskets überzeugen spielerisch und kämpferisch

Das war ein enorm wichtiger Auswärtssieg für die Koblenzer Basketballer. Durch das 92:84 gegen Köln distanzierten sich die Baskets von den Abstiegsrängen der 2. Bundesliga Pro A.
Die EPG Baskets Koblenz gehen mit einem Auswärtserfolg in die Länderspielpause in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Vor 550 Zuschauern im Düsseldorfer Castello kam die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn zu einem 92:84 (49:34)-Sieg gegen die RheinStars Köln – es war der vierte Sieg der Baskets im zehnten Saisonspiel in der Pro A.