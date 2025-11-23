Koblenz besiegt Köln 92:84 Baskets überzeugen spielerisch und kämpferisch Lutz Klattenberg 23.11.2025, 14:00 Uhr

i In dieser Szene kommen die Koblenzer Basketballer (in Grün, vorn rechts mit Alexander Möller) gegen den Kölner Adam Paige (am Ball) zu spät, aber insgesamt lief es gut für die Baskets, die die RheinStars mit 92:84 besiegten. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Mueller-Laschet. IMAGO/Beautiful Sports

Das war ein enorm wichtiger Auswärtssieg für die Koblenzer Basketballer. Durch das 92:84 gegen Köln distanzierten sich die Baskets von den Abstiegsrängen der 2. Bundesliga Pro A.

Die EPG Baskets Koblenz gehen mit einem Auswärtserfolg in die Länderspielpause in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Vor 550 Zuschauern im Düsseldorfer Castello kam die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn zu einem 92:84 (49:34)-Sieg gegen die RheinStars Köln – es war der vierte Sieg der Baskets im zehnten Saisonspiel in der Pro A.







