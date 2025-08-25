Das lässt sich gut an: Die Baskets Koblenz haben die ersten Tests vor der anstehenden ProA-Saison erfolgreich bestritten. Trainer Stephan Dohrn sieht trotzdem noch viel Arbeit für sein Team.

Die EPG Baskets Koblenz haben das erste Testspielwochenende innerhalb der Vorbereitung auf die 2. Basketball-Bundesliga ProA erfolgreich hinter sich gebracht. Dem vergleichsweise lockeren Aufgalopp bei Regionalliga-Aufsteiger ASC Theresianum Mainz, den die Koblenzer klar mit 103:51 gewannen, ließen die Baskets ein 83:63 (43:36) gegen die Rheinstars Köln folgen. Die Domstädter sind künftig Ligarivale der Koblenzer in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

„Es ist ein gutes Fundament da, auf dem wir weiter aufbauen können.“

Baskets-Trainer Stephan Dohrn

Dabei gewannen die Baskets auf der Karthause unter Ausschluss der Öffentlichkeit alle vier Viertel (23:20, 20:16, 17:10, 23:17). Am Ende punkteten auch gleich fünf Akteure zweistellig. Der US-Amerikaner Tim Smith Jr fügte seinen 14 Zählern auch elf Rebounds bei. Aufbauspieler Calvin Wishart überzeugte mit 15 Punkten und sechs Ballgewinnen. Baskets-Coach Stephan Dohrn zog Bilanz: „Wir haben sehr intensiv über 40 Minuten gespielt. Die Verteidigung am Ball war gut, die Verteidigung abseits des Balles war deutlich verbessert. Aber natürlich haben wir als Team noch viele Dinge zu lernen. Ein gutes Fundament, auf dem wir weiter aufbauen können, ist aber da. Deshalb war es ein sehr guter Test.“

Am Samstag kommen die Gießen 46ers

Für die Baskets steht nun eine weitere intensive Trainingswoche an, bevor am kommenden Samstag (18 Uhr) die Gießen 46ers nächster Testspielgegner sind. Auf der Koblenzer Karthause besteht für die Zuschauer dabei die Chance, das Spiel zu sehen. „Nach dem Spiel am Freitag und dem täglichen Training zuvor, habe ich die Mannschaft eher platt erwartet. Von daher war ich schon überrascht, dass wir etwas mehr Energie auf das Parkett gebracht haben. Vielleicht war es auch einfach dem geschuldet, dass wir unsere Würfe gut getroffen haben. Auf jeden Fall brauchen wir noch ganz, ganz viele gute Trainingseinheiten. Viele Themen haben wir noch gar nicht angesprochen. Da geht es um defensive Rotationen und wie wir bestimmte Situationen lesen“, erklärte Dohrn.