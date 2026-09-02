Koblenzer testen gegen Essen Baskets präsentieren sich erstmals den heimischen Fans Klaus Reimann 02.09.2026, 11:44 Uhr

i Chase Johnson (in Grün) und die Koblenzer Baskets präsentieren sich am Sonntag im Test gegen Essen erstmals dem heimischen Publikum. Jörg Niebergall

Kurz vor Saisonbeginn der Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga könnte die Vorbereitung, selbst mit fehlendem Kapitän, nicht besser laufen. Am kommenden Sonntag wollen sich die Baskets vor Heimpublikum gegen Essen erstmals präsentieren.

Die Spannung steigt, die Vorzeichen sind vielversprechend: Keine vier Wochen mehr, und die EPG Baskets Koblenz starten mit dem Heimspiel gegen Bayreuth (27. September, 17 Uhr) in ihre vierte Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Und obwohl personell noch leicht gehandicapt, hat das neu formierte Team von Trainer Stephan Dohrn in den bislang drei Vorbereitungsspielen überzeugen können und drei Siege eingefahren – darunter ein 88:81 gegen ...







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