Kurz vor Saisonbeginn der Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga könnte die Vorbereitung, selbst mit fehlendem Kapitän, nicht besser laufen. Am kommenden Sonntag wollen sich die Baskets vor Heimpublikum gegen Essen erstmals präsentieren.
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Die Spannung steigt, die Vorzeichen sind vielversprechend: Keine vier Wochen mehr, und die EPG Baskets Koblenz starten mit dem Heimspiel gegen Bayreuth (27. September, 17 Uhr) in ihre vierte Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Und obwohl personell noch leicht gehandicapt, hat das neu formierte Team von Trainer Stephan Dohrn in den bislang drei Vorbereitungsspielen überzeugen können und drei Siege eingefahren – darunter ein 88:81 gegen ...