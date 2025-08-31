Die Vorbereitung auf die Saison lässt sich für Basketball-Zweitligist EPG Baskets gut an. Im Test gegen die hoch gehandelten Gießener gab es für die Koblenzer einen Sieg – inklusive des Debüts des US-Amerikaners DJ Jeffries.

Auch im dritten Test innerhalb der Vorbereitung auf die 2. Basketball-Bundesliga Pro A waren die EPG Baskets Koblenz erfolgreich. Im Schulzentrum auf der Karthause bezwangen die Rhein-Mosel-Städter die Ligarivalen der Gießen 46ers mit 90:83 (39:43).

„Wir haben in DJ einen guten Charakter dazubekommen, der viel Talent mitbringt.“

Baskets-Trainer Stephan Dohrn über Neuzugang DJ Jeffries

Fast 200 Zuschauer konnten sich dabei einen ersten Eindruck in heimischen Gefilden vom neu zusammengestellten Team der Baskets verschaffen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn trat in fast kompletter Besetzung an. Lediglich Guard Badu Buck wurde nach einer Erkältung noch geschont. Auch US-Neuzugang DJ Jeffries war nach drei Trainingseinheiten bereits Teil der Rotation, kam in knapp 18 Minuten auf sechs Punkte und fünf Rebounds. „Wir haben in DJ einen guten Charakter dazubekommen, der viel Talent mitbringt, und auch den Willen sich weiter zu verbessern. Jetzt geht es darum, ihn schnell in noch bessere körperliche Form zu bringen und ihm nach seiner Zeit am College beizubringen, was es bedeutet ein Profi zu sein", erklärte Dohrn.

Weniger Ballverluste sorgen für mehr Abschlüsse

Auf dem Feld präsentierten sich die Baskets gegen den Play-off-Anwärter aus Hessen bereits in guter Frühform mit guter Abstimmung. Lediglich elf Ballverluste führten am Ende auch dazu, dass die Koblenzer zehn Abschlüsse mehr als der Gegner bekamen. Gleich sechs Spieler punkteten dabei zweistellig. Spielentscheidend wurde letztlich das dritte Viertel, das die Baskets nach knappem Rückstand zur Pause mit 28:17 klar gewinnen konnten. „Wir haben gegen einen eingespielteren, erfahreneren Gegner ein gutes Spiel gemacht über 40 Minuten. Im Verlauf hat man einfach gesehen, dass die Mannschaft gemerkt hat, dass sie mithalten kann und mutig war. Die Verantwortung wurde wieder auf mehrere Schultern verteilt. Ein wirklich positiver Test", befand Dohrn.

Am 13. September auf der Karthause gegen Karlsruhe

Am Mittwoch steht der nächste – nicht öffentliche – Test in Crailsheim an. Am Samstag, 13. September (18 Uhr), findet das nächste öffentliche Heimspiel auf der Karthause gegen Liga-Konkurrent Karlsruhe Lions statt. Eine Gelegenheit, die Mannschaft abseits des Sports kennenzulernen ergibt sich kommenden Samstag, 6. September, bei der Mannschaftsvorstellung auf dem Kaiserfestival am Deutschen Eck.

Baskets Koblenz: Jeffries (6), Wishard (11), Kovacevic (12), Smith Jr (10), Niedermanner (14), Hicks (4), Bacak (6), Sonnefeld (17), Gaspers, Möller (10), Hanzalek.