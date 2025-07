Es sind geschäftige Wochen für die Verantwortlichen der EPG Baskets Koblenz. Nach dem Klassenverbleib im zweiten Jahr in der 2. Bundesliga Pro A ist der personelle Umbruch in vollem Gange – und knapp sechs Wochen vor dem Trainingsauftakt fast komplett vollzogen. Neun Neuzugänge wurde in den letzten fünf Wochen präsentiert, der Kader ist nahezu vollzählig. „Wir können die nächsten Wochen nun deutlich entspannter angehen nach der intensivsten Zeit der Kaderplanung. Eventuell kann auf der Guard-Position noch etwas passieren. Aber im Großen und Ganzen steht der Kader“, sagt Coach Stephan Dohrn.

„Wir wollen die offensive Verantwortung auf viele Schulter verteilen, einen tiefen Kader haben.“

Baskets-Trainer Stephan Dohrn

Der 26-jährige US-Amerikaner Antwan Walker war in der vergangenen Woche der bislang letzte Zugang der Rhein-Mosel-Städter. „Antwan ist ein großer Flügelspieler, kann mit dem Gesicht zum Korb spielen, aber auch mit dem Rücken zum Korb als klassischer Center, kann diese Position auch verteidigen. Dazu verfügt er über einen guten Wurf“, erklärt Dohrn und fügt hinzu: „Auf den Positionen eins bis vier haben wir sehr darauf geachtet, dass alle Spieler über einen guten Distanzwurf verfügen. Auf der Center-Positon bringt Marco Bacak diese Qualität als Bonus mit. Natürlich soll uns das auszeichnen. Wir wollen die offensive Verantwortung auf viele Schulter verteilen, einen tiefen Kader haben.“

Sechs Neue mit deutschem Pass

Was allem auch für die deutschen Positionen gilt. Zur Einordnung: In der Pro A müssen zu jeder Zeit zwei deutsche Spieler auf dem Feld stehen. Im Vorjahr hatten die Koblenzer durch Verletzungen und Abgänge dahingehend Probleme, waren in ihrer Rotation in der zweiten Saisonhälfte stark eingeschränkt. Neben den verbliebenen Jakob Hanzalek und Aike Bensmann kamen mit den Guards Aleksa Kovacevic und Badu Buck, den Flügelspielern Jannis Sonnefeld und Jonas Niedermanner und den Centern Marko Bacak und Alexander Möller gleich sechs deutsche Akteure hinzu. Kovacevic, der vom Mitteldeutschen BC kam, hat neben der serbischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

„Was wir in erster Linie wollten, waren Akteure, die charakterlich passen. Ich kenne alle Neuen gut und bin mir sicher, dass es so ist. Natürlich wollten wir uns auf den deutschen Spots tief aufstellen. Auch um zukünftig weg von einer höheren Fluktuation zu kommen. Wir wollen mehr Identifikation schaffen, längerfristig zusammenarbeiten“, beschreibt Dohrn. Anders als im Vorjahr, als man gleich drei US-Amerikaner vom College verpflichtete, sogenannte Rookies in ihrem ersten Profijahr, setzt man auf den Importpositionen zur kommenden Saison auf mehr Erfahrung. Forward Tim Smith Jr spielte unter Dohrn bereits bei den Dragons Rhöndorf in der Pro B. Walker weist Stationen in Litauen, Finnland und zuletzt im Kosovo vor. Guard Garrett Hicks, die erste Neuverpflichtung Anfang Juni, war zuletzt in Georgien aktiv.

Saisonauftakt am 28. September gegen Bundesligaabsteiger Göttingen

Auch der neue Spielplan der Pro A ist zwischenzeitlich veröffentlicht worden. Die Baskets starten die Saison am Sonntag, 28. September (17 Uhr) mit einem Heimspiel auf dem Oberwerth gegen Bundesligaabsteiger BG Göttingen. Es folgt das erste Auswärtsspiel in Bayreuth, dann kommt Crailsheim nach Koblenz. Zwei weitere frühere BBL-Vertreter, die zu den Play-off-Anwärtern gezählt werden dürfen. „Ich habe gar nichts dagegen, direkt gegen Topteams zu spielen. Göttingen, da deutet schon einiges darauf hin, dürfte nominell das beste Team sein. Das hat schon seinen Reiz“, sagt Dohrn und führt weiter aus. „Im Grunde sollte jedes Spiel in der Pro A ein 50:50-Spiel sein. Leichte Aufgaben gibt es einfach nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall nach den obligatorischen Medizinchecks Mitte August an die Arbeit zu gehen, sehen uns gut aufgestellt.“