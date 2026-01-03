Koblenz überzeugt in Bochum Baskets mit reifer Teamleistung und verdientem Sieg Klaus Reimann 03.01.2026, 12:09 Uhr

i Der Koblenzer Timothy Smith (rechts) war mit 27 Punkten nicht nur bester Schütze der Baskets beim 107:89-Sieg in Bochum, sondern auch in der Abwehr leistete er gute Dienste - wie hier gegen den Bochumer Lars Kamp (am Ball). JonasxRichter. IMAGO/Funke Foto Services

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A sind die EPG Baskets Koblenz nach einem 107:89-Sieg gegen den VfL Bochum nach an den Play-off-Rängen. Tim Smith glänzte als Topscorer mit 27 Punkten.

Gelungener Jahresauftakt für Basketball-Zweitligist EPG Baskets Koblenz. Bei den heimstarken VfL SparkassenStars des VfL Bochum landete das Team von Coach Stephan Dohrn einen 107:89 (52:43)-Erfolg. Vor allem nach dem zuletzt ebenso unglücklich wie unerklärlich verloren gegangenen Spiel gegen Kirchheim ein aus psychologischer Sicht wichtiges Erfolgserlebnis.







Artikel teilen

Artikel teilen