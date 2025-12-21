Unterhaltsames Heimspiel Baskets lösen sich mit Charakter aus dem Schwitzkasten Klaus Reimann 21.12.2025, 11:06 Uhr

i Drei Defenseakteure aus Karlsruhe können Jonas Niedermanner nicht stoppen. Der Koblenzer (weißes Trikot) tankt sich zum Korb durch. Jörg Niebergall

Ein Spiel, das die Fans elektrisierte: Die Baskets Koblenz lagen souverän in Führung, verloren fast alles – und zeigten doch, was sie ausmacht. Warum dieser Abend in der EPG Arena mehr als nur zwei Punkte wert war.

Die Fans der Baskets Koblenz hatten schon vier Tage vor dem Weihnachtsfest Bescherung. Und eine schöne dazu. Mit dem 88:82 (56:38) gegen die Karlsruhe Lions setzte das Team von Trainer Stephan Dohrn seine Erfolgsserie in der 2. Basketball-Bundesliga fort und fuhr den vierten Sieg in Serie ein.







