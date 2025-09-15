Noch rund zwei Wochen haben die EPG Baskets Koblenz Zeit, sich auf die neue Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A vorzubereiten. Bislang läuft es holprig für das Team von Stephan Dohrn, das auch seinen zweiten Test verlor.

Die EPG Baskets Koblenz haben im fünften Testspiel innerhalb der Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnende Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Ligakonkurrent Karlsruhe Lions unterlagen die Koblenzer mit 72:79 (30:38). Baskets-Trainer Stephan Dohrn übte anschließend deutliche Kritik: „Wir haben eine von Anfang bis Ende schwache Leistung gezeigt. Wir hatten zu wenig Energie, zu wenig Selbstbewusstsein, zu wenig Selbstverständnis innerhalb unseres Systems, defensiv wie offensiv überhaupt etwas zu bewirken.“

Auch der leichte Aufwind nach der Pause habe nicht ausgereicht, um in irgendeiner Weise positiv aus diesem Test rauszugehen. „Selbst wenn wir das knappe Spiel am Ende noch gedreht hätten, ist dies eine Leistung, die so nicht zu akzeptieren ist und die auch zeigt, dass das Team noch lange nicht dort ist, wo es sich selbst in dieser Vorbereitung vielleicht schon gesehen hat.“ Jetzt gehe es darum, in jedem Training sehr konzentriert und bewusst zu arbeiten, um noch die richtigen Schritte zu machen, ehe es in zwei Wochen losgehe.

Am kommenden Samstag kommt Pro B-Ligist BG Leitershofen/Stadtbergen zur Generalprobe nach Koblenz. Das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zum Ligaauftakt erwarten die Baskets dann am Sonntag, 28. September, Bundesligaabsteiger BG Göttingen auf dem Oberwerth.