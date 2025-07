Das ist ein Rückschlag in den Personalplanungen der EPG Baskets Koblenz: Der Basketball-Zweitligist muss fortan auf die Dienste von Ty Cockfield verzichten, der den Verein verlässt. „Er ist mit dem Wunsch, den Verein aus persönlichen Gründen zu verlassen, an die Verantwortlichen herangetreten. Der Basketball-Zweitligist ist dem Wunsch nachgekommen, der Vertrag für die Saison 2025/26 wurde somit einvernehmlich aufgelöst“, heißt es in einer Mitteilung. Völlig überraschend kommt dieser Schritt indes nicht, schon länger hielten sich Gerüchte, dass sich der US-Amerikaner anderweitig orientieren könnte.

„Ich bin dankbar, dass der Verein mir die Möglichkeit gegeben hat, ein Teil von ihm zu sein.“

Ty Cockfield

Cockfield, der seit dem Vorjahr für die Koblenzer aktiv war, hatte eigentlich noch ein Arbeitspapier für die kommende Saison und war einer von drei verblieben Akteuren aus dem Vorjahresteam. Cockfield galt als maßgebliche Figur im Personaltableau der Baskets, nicht zuletzt in seiner Rolle als Identifikationsfigur und Publikumsliebling. Doch daraus wird nun nichts, der US-Amerikaner wird andernorts auf Korbjagd gehen. In jedem Fall, so lassen es die Worte des 29-Jährigen vermuten, wird er Koblenz in positiver Erinnerung behalten. „Ich bin dankbar, dass der Verein mir die Möglichkeit gegeben hat, ein Teil von ihm zu sein“, sagt er in der Mitteilung. „Außerdem bin ich den Fans und der Stadt Koblenz für immer dankbar, dass sie mir so viel Liebe entgegengebracht haben. Es war eines der besten Jahre meiner Karriere und jeder Moment hat mir unendlich viel bedeutet. Ich habe so viele tolle Bindungen geknüpft, die ich um nichts in der Welt eintauschen möchte.“

Siebtbester Werfer der Liga

Der US-Amerikaner war vor der vergangenen Saison zu den EPG Baskets, damals Guardians, gekommen und war vom ersten Tag eine Verstärkung. In 29 Spielen kam er auf durchschnittlich 17,7 Punkte und 3.2 Assists und war damit der Topscorer des Teams. Nicht nur das: Cockfield war am Ende siebtbester Werfer siebtbester Korbjäger der ProA. Seine statistisch gesehen beste Partie absolvierte er im Heimspiel gegen den BBC Bayreuth, wo er auf 34 Zähler, 6 Assists und 6 Rebounds kam.

Thomas Klein, Vorstand Sport und Marketing sagt in der Mitteilings des Klubs: „Wir bedanken uns für Tys vorbildlichen Einsatz in einer sehr schwierigen Saison. Wir wünschen ihm für seine persönliche und private Zukunft alles Gute.“ Der Baskets-Chef war nach der Saison fest davon ausgegangen, dass Cockfield zu jenen Akteuren zählen würde, die im August in Koblenz die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff nehmen – und hatte dies auch im Rahmen der Vorstellung des neuen Trainers Stephan Dohrn bekräftigt.

i Dribbelt künftig für einen anderen Verein: Ty Cockfield. Mark Dieler

Intern war man aber möglicherweise schon seit geraumer Zeit davon ausgegangen, dass sich die Wege trennen würden, zumindest deuten die Verpflichtungen der Neuzugänge darauf hin. In Aleksa Kovacevic, der von Bundesligist Mitteldeutscher BC kommt, Badu Buck (zuletzt Artland Dragons) sowie dem US-Amerikaner Garrett Hicks, der zuletzt in Georgien aktiv war, haben die Koblenzer bereits drei Aufbauspieler unter Vertrag genommen. Hinzu kommt aus dem Vorjahresteam Jakob Hanzalek, der noch einen Vertrag hat.