Koblenz verliert mit 60:90 Baskets kassieren in Göttingen die nächste Niederlage Lutz Klattenberg 05.04.2026, 10:57 Uhr

i Auch in Göttingen gab es für die Koblenzer Basketballer um Decorian Jeffries (am Ball) nichts zu holen, die Baskets verloren mit 60:90. Wolfgang Heil

In der 2. Bundesliga Pro A kassierten die EPG Baskets Koblenz eine deutliche 60:90-Niederlage gegen BG Göttingen. Trotz des Rückschlags sind die Koblenzer weiterhin auf Distanz zu den Abstiegsrängen, während ein Play-off-Platz in weite Ferne rückt.

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A hat sich der Negativlauf der EPG Baskets Koblenz weiter fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn kassierte bei der BG Göttingen die vierte Niederlage in Serie. Vor 2040 Zuschauern in der Göttinger S-Arena hieß es am Ende 60:90 (31:40) aus Sicht der Rhein-Mosel-Städter.







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