In der 2. Bundesliga Pro A kassierten die EPG Baskets Koblenz eine deutliche 60:90-Niederlage gegen BG Göttingen. Trotz des Rückschlags sind die Koblenzer weiterhin auf Distanz zu den Abstiegsrängen, während ein Play-off-Platz in weite Ferne rückt.
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In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A hat sich der Negativlauf der EPG Baskets Koblenz weiter fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn kassierte bei der BG Göttingen die vierte Niederlage in Serie. Vor 2040 Zuschauern in der Göttinger S-Arena hieß es am Ende 60:90 (31:40) aus Sicht der Rhein-Mosel-Städter.