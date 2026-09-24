Koblenz geht mit hohen Ambitionen in die Pro A-Saisonstart. Nach erfolgreicher Vorbereitung, inklusive eines beeindruckenden 104:74-Siegs gegen Karlsruhe, wollen sie mindestens die Play-offs erreichen. Erster Gegner ist Bayreuth.
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„Jetzt ist es Zeit abzuliefern“, weiß Stephan Dohrn, Trainer der EPG Baskets Koblenz. Nach fast zweimonatiger Saisonvorbereitung steht die 2. Basketball-Bundesliga Pro A in den Startlöchern. Zum Auftakt empfangen die Rhein-Mosel-Städter am Sonntag (17 Uhr) in der EPG Arena auf dem Oberwerth den BBC Bayreuth.