Koblenz beginnt gegen Bayreuth Baskets hoffen auf Play-offs und auf mehr Zuschauer Lutz Klattenberg 24.09.2026, 12:28 Uhr

i Für die EPG Baskets Koblenz und Trainer Stephan Dohrn (Foto) beginnt am Sonntag die Saison in der Pro A mit dem Heimspiel gegen Bayreuth. Wolfgang Heil

Koblenz geht mit hohen Ambitionen in die Pro A-Saisonstart. Nach erfolgreicher Vorbereitung, inklusive eines beeindruckenden 104:74-Siegs gegen Karlsruhe, wollen sie mindestens die Play-offs erreichen. Erster Gegner ist Bayreuth.

„Jetzt ist es Zeit abzuliefern“, weiß Stephan Dohrn, Trainer der EPG Baskets Koblenz. Nach fast zweimonatiger Saisonvorbereitung steht die 2. Basketball-Bundesliga Pro A in den Startlöchern. Zum Auftakt empfangen die Rhein-Mosel-Städter am Sonntag (17 Uhr) in der EPG Arena auf dem Oberwerth den BBC Bayreuth.







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