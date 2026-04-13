Koblenz besiegt Leverkusen
Baskets halten trotz Einbruch den Heimsieg in der Hand 
Der Koblenzer Julian Lamont Larry (am Ball) hat den Leverkusener Kobe Langley abgehängt, hinten beobachtet Larrys Mitspieler Jan
Der Koblenzer Julian Lamont Larry (am Ball) hat den Leverkusener Kobe Langley abgehängt, hinten beobachtet Larrys Mitspieler Jannis Sonnefeld die Szene.
Jörg Niebergall

Basketball-Drama in der Pro A: Die EPG Baskets Koblenz sichern mit einem knappen 103:94-Sieg gegen die Giants Leverkusen den Klassenverbleib. Ein unerwarteter Einbruch und ein emotionaler Abschied bewegten die Zuschauer.

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Eigentlich hätten das gleich mehrere Gründe für einen freudvollen Basketballabend sein können. Eine mit 1827 Zuschauern gut gefüllte EPG Arena, ein 103:94 (55:40)-Erfolg der EPG Baskets Koblenz gegen die Giants Leverkusen, womit bei noch drei ausstehenden Spielen in der Pro A klar ist, dass es auch in der nächsten Saison Zweitliga-Basketball in der Stadt an Rhein und Mosel geben wird.

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