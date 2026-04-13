Basketball-Drama in der Pro A: Die EPG Baskets Koblenz sichern mit einem knappen 103:94-Sieg gegen die Giants Leverkusen den Klassenverbleib. Ein unerwarteter Einbruch und ein emotionaler Abschied bewegten die Zuschauer.
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Eigentlich hätten das gleich mehrere Gründe für einen freudvollen Basketballabend sein können. Eine mit 1827 Zuschauern gut gefüllte EPG Arena, ein 103:94 (55:40)-Erfolg der EPG Baskets Koblenz gegen die Giants Leverkusen, womit bei noch drei ausstehenden Spielen in der Pro A klar ist, dass es auch in der nächsten Saison Zweitliga-Basketball in der Stadt an Rhein und Mosel geben wird.