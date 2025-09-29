Ein paar Lichtblicke, aber auch noch viel Luft nach oben hat es bei den Koblenzer Basketballern im ersten Spiel der Saison gegeben. Zu Hause gegen Göttingen gab’s eine 80:98-Niederlage.
Lesezeit 3 Minuten
Die EPG Baskets Koblenz haben zum Saisonauftakt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine erwartbare Niederlage gegen den Bundesliga-Absteiger BG Göttingen kassiert. In der EPG Arena auf dem Oberwerth konnten die Koblenzer vor 1317 Zuschauern nur ein Viertel lang mithalten und mussten sich mit 80:98 (37:52) geschlagen geben.