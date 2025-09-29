Koblenzer verlieren 80:98 Baskets halten gegen Göttingen nur ein Viertel lang mit Kilian Jorde 29.09.2025, 12:19 Uhr

i Die EPG Baskets Koblenz um ihren neuen Kapitän Badu Buck (am Ball) kassierten im ersten Saisonspiel zu Hause gegen Göttingen eine 80:98-Niederlage. Wolfgang Heil

Ein paar Lichtblicke, aber auch noch viel Luft nach oben hat es bei den Koblenzer Basketballern im ersten Spiel der Saison gegeben. Zu Hause gegen Göttingen gab’s eine 80:98-Niederlage.

Die EPG Baskets Koblenz haben zum Saisonauftakt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine erwartbare Niederlage gegen den Bundesliga-Absteiger BG Göttingen kassiert. In der EPG Arena auf dem Oberwerth konnten die Koblenzer vor 1317 Zuschauern nur ein Viertel lang mithalten und mussten sich mit 80:98 (37:52) geschlagen geben.







