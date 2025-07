Die EPG Baskets Koblenz werden in der anstehenden Spielzeit mit einer nahezu völlig neuen Mannschaft in der 2. Bundesliga ProA an den Start gehen. Ein US-Amerikaner komplettiert nun das Team.

Er ist gewissermaßen das letzte Puzzleteil, um das Bild bei den EPG Baskets Koblenz zu vervollständigen: Der Basketball-Zweitligist hat Aufbauspieler Calvin Wishart verpflichtet, er schließt damit die Lücke, die durch den Weggang von Ty Cockfield entstanden ist. Der US-Amerikaner Wishart stand zuletzt bei Bundesligist Würzburg unter Vertrag, war aber vor allem im Nachwuchsteam der Franken in der 2. Bundesliga ProB aktiv. Laut Verein sind die Personalplanungen damit abgeschlossen, Trainer Stephan Dohrn wird die Mannschaft im August für die Vorbereitung auf die ProA-Saison um sich versammeln.

„Calvin war schon recht früh auf unserer Liste. Als sich nun die Möglichkeit ergab, ihn zu verpflichten, mussten wir nicht lange überlegen und haben direkt zugegriffen“, sagt Baskets-Sportdirektor Thomas Klein in einer Mitteilung des Klubs, „mit ihm bekommen wir einen echten Allrounder auf der Guard-Position. Wer seine Statistiken und seine Art, Basketball zu spielen sieht, wird schnell verstehen, warum wir ihn haben wollten. Dass er auch in höheren Ligen bestehen kann, hat er bei seinen BBL-Einsätzen und in den drei Europapokalspielen für Würzburg gezeigt.“

Dohrn lobt Leader-Qualitäten von Wishart

Die Baskets haben nun vier Akteure für die Aufbaupositionen unter Vertrag, auch Dohrn zeigt sich zufrieden mit dem aktuellen Neuzugang. „Calvin war letztes Jahr mein persönlicher MVP der ProB. Er hat sein Team in erheblichem Maße charakterlich, offensiv und defensiv beeinflusst und es durchgehend geführt“, sagt der 37-Jährige. „Calvin ist ein Leader mit Gewinnermentalität, der auf dem Basketballfeld konstant sehr vielseitig Einfluss auf ein Spiel nehmen kann.“

Der 1,88 Meter große Wishart wechselte zur vergangenen Saison nach einer Station in Portugal nach Würzburg, wo er überzeugte. In der ProB kam er in 17 Spielen auf durchschnittlich 20,7 Punkte, 7,4 Assists und 4,9 Rebounds. Zudem kam er in fünf BBL-Partien zum Einsatz, gegen die EWE Baskets Oldenburg gelangen ihm dabei 11 Punkte.