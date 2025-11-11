Baskets feiern ersten Heimsieg nach gut neun Monaten

Endlich! Neun Monate lang mussten die Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga auf einen Heimsieg warten – jetzt ist es endlich so weit: Gegen die Uni Baskets Münster gab es nach einer starken Schlussphase ein 81:69.
Lesezeit 3 Minuten
Am Ende war die Erleichterung geradezu mit Händen greifbar. Neun Monate können auch im Basketball eine verdammt lange Zeit sein, vor allem, wenn man sich als Verein neun Monate vergebens bemüht, den nächsten Heimsieg einzufahren. Der letzte Erfolg für die Baskets Koblenz in der 2.