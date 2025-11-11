Schlussspurt gegen Münster Baskets feiern ersten Heimsieg nach gut neun Monaten Klaus Reimann 11.11.2025, 10:06 Uhr

i Die Freude war nach dem Ertönen der Schlusssirene riesig. Die neu formierte Mannschaft der Baskets Koblenz konnte den ersten Sieg seit 16. Februar bejubeln. Gleich vier Spieler trafen beim 81:69 über die Uni Baskets Münster zweistellig. Wolfgang Heil

Endlich! Neun Monate lang mussten die Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga auf einen Heimsieg warten – jetzt ist es endlich so weit: Gegen die Uni Baskets Münster gab es nach einer starken Schlussphase ein 81:69.

Am Ende war die Erleichterung geradezu mit Händen greifbar. Neun Monate können auch im Basketball eine verdammt lange Zeit sein, vor allem, wenn man sich als Verein neun Monate vergebens bemüht, den nächsten Heimsieg einzufahren. Der letzte Erfolg für die Baskets Koblenz in der 2.







