Baskets empfangen die Mannschaft der Stunde

Die Baskets Koblenz empfangen am Sonntag einen Gegner auf Höhenflug. Die Kirchheim Knights glänzen mit einer Serie gegen Top-Teams – doch die Baskets wollen den Schwung der Knights bremsen. Wer hat die besseren Nerven in der EPG Arena?
Auch zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel legt die 2. Basketball-Bundesliga Pro A keine Pause ein. Am Sonntag (17 Uhr) erwarten die EPG Baskets Koblenz die Kirchheim Knights in der EPG Arena auf dem Oberwerth. Auch vor ziemlich genau einem Jahr gab es diese Begegnung an gleicher Stelle.