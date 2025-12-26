Heimspiel am Sonntag Baskets empfangen die Mannschaft der Stunde Lutz Klattenberg 26.12.2025, 11:38 Uhr

i Unaufhaltsam zieht Garrett Hicks (rechts) von den EPG Baskets Koblenz gegen Karlsruhe zum Korb. Auch gegen die Kirchheim Knights am Sonntag möchte er überzeugen. Jörg Niebergall

Die Baskets Koblenz empfangen am Sonntag einen Gegner auf Höhenflug. Die Kirchheim Knights glänzen mit einer Serie gegen Top-Teams – doch die Baskets wollen den Schwung der Knights bremsen. Wer hat die besseren Nerven in der EPG Arena?

Auch zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel legt die 2. Basketball-Bundesliga Pro A keine Pause ein. Am Sonntag (17 Uhr) erwarten die EPG Baskets Koblenz die Kirchheim Knights in der EPG Arena auf dem Oberwerth. Auch vor ziemlich genau einem Jahr gab es diese Begegnung an gleicher Stelle.







