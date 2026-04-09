Vor dem Duell gegen Leverkusen Baskets-Coach fordert besseren Basketball Lutz Klattenberg 09.04.2026, 11:55 Uhr

i Die Baskets um Kapitän Badu Buck (am Ball) wollen nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder angreifen. Wolfgang Heil

Bei den Baskets wird Tim Smith Jr. nun vermutlich die komplette restliche Spielzeit ausfallen. Für Koblenz-Trainer Stephan Dohrn ist ein Sieg gegen Leverkusen nach den enttäuschenden Ergebnissen zuletzt dennoch Pflicht.

Zwei Heimspiele und zwei Auswärtsaufgaben stehen für die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A noch auf dem Programm. Im vorletzten Spiel vor eigenem Publikum kann die Mannschaft von Trainer Stephan Dohrn am Sonntag (17 Uhr) gegen die Giants Leverkusen den vorzeitigen Klassenverbleib sicher stellen und sich zumindest vage Hoffnungen auf Play-off Platz acht erhalten.







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