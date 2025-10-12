Koblenzer wollen die Revanche Baskets-Coach Dohrn setzt gegen Merlins auf Lerneffekt Lutz Klattenberg 12.10.2025, 10:09 Uhr

i Gegen Bundesligaabsteiger BG Göttingen konnten sich die Baskets (in Weiß) beim Auftakt auf dem Oberwerth nicht behaupten. Gegen die Crailsheim Merlins soll es am Montagabend (19.30 Uhr) besser laufen. Wolfgang Heil

Überraschungen dürfte es nicht geben, wenn sich am Montagabend die Wege der EPG Baskets Koblenz und der Crailsheim Merlins kreuzen. In der Vorbereitung trafen beide Teams in einem Test aufeinander. Da siegten die Merlins – gelingt jetzt die Revanche?

Der erste Saisonsieg der EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ist sichergestellt. Im ersten Auswärtsspiel beim BBC Bayreuth gelang direkt der erste Erfolg unter Trainer Stephan Dohrn für das neu zusammengestellte Team der Rhein-Mosel-Städter.







