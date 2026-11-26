Basketball, 2. Bundesliga Pro A: Fünf Siege aus elf Spielen, zwei Leistungsträger verletzt – die EPG Baskets Koblenz bleiben dennoch in Play-off-Reichweite. Nun soll ein neuer US-Spielmacher kommen, bevor ein harter Dezember wartet.
Lesezeit 2 Minuten
Das erste Drittel der Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A liegt hinter den EPG Baskets Koblenz. In der aktuellen Länderspielpause erholten sich die Koblenzer zunächst und nehmen nun wieder das Training auf – denn es wird ein fordernder letzter Monat des Jahres.