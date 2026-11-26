Koblenz hofft auf Spielmacher Baskets bereiten sich auf schwierigen Dezember vor Lutz Klattenberg 26.11.2026, 11:08 Uhr

i Der Koblenzer Trainer Stephan Dohrn (vorn) bereitet seine Mannschaft auf einen schwierigen Dezember vor – und hofft auf einen neuen Spielmacher. Wolfgang Heil

Basketball, 2. Bundesliga Pro A: Fünf Siege aus elf Spielen, zwei Leistungsträger verletzt – die EPG Baskets Koblenz bleiben dennoch in Play-off-Reichweite. Nun soll ein neuer US-Spielmacher kommen, bevor ein harter Dezember wartet.

Das erste Drittel der Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A liegt hinter den EPG Baskets Koblenz. In der aktuellen Länderspielpause erholten sich die Koblenzer zunächst und nehmen nun wieder das Training auf – denn es wird ein fordernder letzter Monat des Jahres.







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