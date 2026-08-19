In der 2. Basketball-Bundesliga wollen die EPG Baskets Koblenz mit neuem Elan und frischen Spielern die Play-offs erreichen. Spannende Neuzugänge und eine aufstrebende Teamdynamik versprechen Nervenkitzel.
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Ende September geht in der 2. Basketball-Bundesliga auch für die EPG Baskets Koblenz der Spielbetrieb wieder los. Das Team von Trainer Stephan Dohrn geht in seine dritte ProA-Saison. Und weil das ProA-Abenteuer für die Koblenzer so etwas wie ein Steigerungslauf ist, soll am Ende dieser Spielzeit erstmals die Teilnahme an der Play-off-Runde stehen.