Koblenz will in die Play-offs Baskets bereiten sich auf den nächsten Meilenstein vor Klaus Reimann 19.08.2026, 12:16 Uhr

i Der rumänische Nationalspieler Dragos Diculescu (am Ball, hier im Länderspiel gegen Luxemburg) soll in der kommenden ProA-Saison Stabilitiät ins Koblenzer Spiel bringen. IMAGO/Flaviu Buboi. IMAGO/NurPhoto

In der 2. Basketball-Bundesliga wollen die EPG Baskets Koblenz mit neuem Elan und frischen Spielern die Play-offs erreichen. Spannende Neuzugänge und eine aufstrebende Teamdynamik versprechen Nervenkitzel.

Ende September geht in der 2. Basketball-Bundesliga auch für die EPG Baskets Koblenz der Spielbetrieb wieder los. Das Team von Trainer Stephan Dohrn geht in seine dritte ProA-Saison. Und weil das ProA-Abenteuer für die Koblenzer so etwas wie ein Steigerungslauf ist, soll am Ende dieser Spielzeit erstmals die Teilnahme an der Play-off-Runde stehen.







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