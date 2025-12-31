Koblenzer spielen auswärts Baskets benötigen in Bochum mentale Stärke Klaus Reimann 31.12.2025, 16:14 Uhr

i Badu Buck (vorn links am Ball) ist einer der Koblenzer Führungsspieler und soll nach zwei Niederlagen der Baskets nun auswärts in Bochum vorangehen und sein Team mitreißen. Wolfgang Heil

Die Baskets Koblenz kämpfen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen mentale Stolpersteine, um nach zwei bitteren Niederlagen wieder Fuß zu fassen. Spannende Partie gegen den VfL Bochum wird erwartet.

Mal innehalten, durchatmen und Kraft tanken, so wie viele es in diesen Tagen halten – nun, dafür bleibt den Akteuren der EPG Baskets Koblenz keine Zeit. Vom Kräfteverschleiß mal abgesehen, den sicherlich alle Teams der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wegen der engen Spieltaktung beklagen, ist es für die Baskets vielleicht ganz gut, dass nur fünf Tage nach der ebenso unglücklichen wie unerklärlichen 98:105-Niederlage gegen Kirchheim bereits die ...







Artikel teilen

Artikel teilen