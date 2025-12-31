Baskets benötigen in Bochum mentale Stärke

Die Baskets Koblenz kämpfen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen mentale Stolpersteine, um nach zwei bitteren Niederlagen wieder Fuß zu fassen. Spannende Partie gegen den VfL Bochum wird erwartet.
Lesezeit 3 Minuten
Mal innehalten, durchatmen und Kraft tanken, so wie viele es in diesen Tagen halten – nun, dafür bleibt den Akteuren der EPG Baskets Koblenz keine Zeit. Vom Kräfteverschleiß mal abgesehen, den sicherlich alle Teams der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wegen der engen Spieltaktung beklagen, ist es für die Baskets vielleicht ganz gut, dass nur fünf Tage nach der ebenso unglücklichen wie unerklärlichen 98:105-Niederlage gegen Kirchheim bereits die ...