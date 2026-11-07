Die EPG Baskets Koblenz suchen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A händeringend nach einem Spielmacher und kämpferischem Erfolg. Und kommt ausgerechnet Spitzenreiter Kirchheim in die EPG Arena.
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Die EPG Baskets Koblenz sind in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A auf der Suche. Auf der Suche nach einem Spielgestalter und nach offensiver Struktur. Und nicht zuletzt nach einem Erfolgserlebnis nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Vier Partien binnen zwölf Tagen stehen nun für die Rhein-Mosel-Städter auf dem Plan.