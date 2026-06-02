Die EPG Baskets Koblenz planen Großes in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Mit neuen Talenten und aggressiver Ticketstrategie wollen sie die Play-offs erreichen.
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Vor ziemlich genau einem Monat ging die Spielzeit 2025/26 in der 2. Basketball-Bundesliga zu Ende. In ihrem dritten Jahr in der Pro A boten die EPG Baskets Koblenz unterm Strich eine solide Vorstellung. In einer sehr ausgeglichenen Liga durften es die Verantwortlichen völlig zu Recht als Erfolg feiern, bereits drei Spieltage vor Saisonende den Klassenverbleib sicher zu haben.