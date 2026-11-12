„Titans“ feiern Auswärtssiege Basketballer des TV Oberstein sind super erfolgreich Sascha Nicolay 12.11.2026, 15:14 Uhr

i In einem wahren Basketball-Krimi setzte sich die U16 des TV Oberstein im Auswärtsspiel in Konz mit 80:78 durch. Entsprechend gut gelaunt präsentiert sich das Team. Bernd Pohl

Tolle Leistungen haben die Basketball-Mannschaften des TV Oberstein am vergangenen Wochenende geboten. Am Samstag steigt nun in der Mikadohalle das Spitzenspiel.

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Basketballern des TV Oberstein. Mit zwei Auswärtssiegen gegen TuS Mosella Schweich II (64:54) und gegen TVG Baskets Trier III (54:50) punktete die Mannschaft gleich zweimal.In Schweich erwischten die „Titans“ zunächst einen schwierigen Start und lagen zur Halbzeit mit 25:29 zurück.







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