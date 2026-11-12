Tolle Leistungen haben die Basketball-Mannschaften des TV Oberstein am vergangenen Wochenende geboten. Am Samstag steigt nun in der Mikadohalle das Spitzenspiel.
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Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Basketballern des TV Oberstein. Mit zwei Auswärtssiegen gegen TuS Mosella Schweich II (64:54) und gegen TVG Baskets Trier III (54:50) punktete die Mannschaft gleich zweimal.In Schweich erwischten die „Titans“ zunächst einen schwierigen Start und lagen zur Halbzeit mit 25:29 zurück.