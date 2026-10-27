34 Punkte sind zu wenig Ausfälle und Verletzungen machen dem VfL zu schaffen Tina Paare 27.10.2026, 21:10 Uhr

i Für Amaka Onoh (weißes Trikot) und ihren VfL Bad Kreuznach lief es im ersten Heimspiel nicht rund. Klaus Castor

Nach einer fünfwöchigen Spielpause wieder in Tritt zu kommen, ist generell nicht einfach. Doch die Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach hatten mit weiteren Hürden zu kämpfen.

Die Heimpremiere lief für die Landesliga-Basketballerinnen des VfL Bad Kreuznach nicht wie erhofft. Dass es gegen die Drittvertretung des ASC Theresianum Mainz nicht leicht werden würde, war den Gastgeberinnen klar gewesen. Am Spieltag kamen dann allerdings noch personelle Probleme hinzu, sodass das Team auf verlorenem Posten stand und mit 34:46 (17:25) den Kürzeren zog.







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