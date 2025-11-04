Aufsteiger Neustadt beweist in Illingen längeren Atem

Die Pausen zwischen den Spielen sind mitunter lang in der Basketball-Oberliga der Frauen. Auf die Leistungen der Sportfreunde Neustadt/Wied hat das scheinbar keinen Einfluss. Der Aufsteiger liefert verlässlich ab – das war auch in Illingen der Fall.
Dritter Sieg im vierten Spiel: Beim 82:63 (38:31)-Auswärtssieg beim punktlosen Tabellenletzten TV Illingen bewiesen die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied nach vierwöchiger Spielpause erneut eindrucksvoll, dass sie als Neuling in der Oberliga angekommen sind.