Erfolge keine Zufallsprodukte
Aufsteiger Neustadt beweist in Illingen längeren Atem
Mit 23 Punkten war Nele Reintges (rechts, hier im Heimspiel gegen Trier II) die erfolgreichste Neustädter Spielerin beim Auswärtssieg in Illingen.
Heinz-Werner Lamberz

Die Pausen zwischen den Spielen sind mitunter lang in der Basketball-Oberliga der Frauen. Auf die Leistungen der Sportfreunde Neustadt/Wied hat das scheinbar keinen Einfluss. Der Aufsteiger liefert verlässlich ab – das war auch in Illingen der Fall.

Dritter Sieg im vierten Spiel: Beim 82:63 (38:31)-Auswärtssieg beim punktlosen Tabellenletzten TV Illingen bewiesen die Basketballerinnen der Sportfreunde Neustadt/Wied nach vierwöchiger Spielpause erneut eindrucksvoll, dass sie als Neuling in der Oberliga angekommen sind.

