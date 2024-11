Nächste Überraschung verpasst Aufsteiger BBC Montabaur verliert knapp bei Trier II 25.11.2024, 10:45 Uhr

i Symbolbild dpa

Nach dem jüngsten Überraschungserfolg gegen die SG Lützel-Post Koblenz III wollten die Basketballer des BBC Montabaur genau dort weitermachen, wo sie aufgehört hatten. Das gelang ihnen zunächst gut, einen weiteren Coup verpassten sie aber knapp.

Der BBC Montabaur stand in der Basketball-Landesliga kurz vor der nächsten Überraschung, doch am Ende musste sich der Aufsteiger bei der MJC Trier II knapp mit 59:66 (33:26) geschlagen geben. In der vielversprechenden Anfangsphase sicherten sich die Gäste durch harte Verteidigung und guten Zug zum Korb eine 14:12-Führung zum Ende des ersten Viertels.

