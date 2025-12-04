Am Nikolaustag geht es rund im Luchse-Bau

Auf ein volles Haus hofft die Basketball-Familie des VfL Bad Kreuznach. Am Nikolaus-Game-Day stehen nicht nur wichtige Partien an. Für den guten Zweck wird auch ein Trikot von Nationalspielerin Satou Sabally versteigert.
Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es die Basketballteams des VfL Bad Kreuznach im Doppelpack in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule. Und es gibt viele Gründe, warum sie am Samstag auf positive Ergebnisse hoffen.Die VfL-Männer bekommen es um 20 Uhr mit der VT Zweibrücken zu tun, einem Team in Schlagdistanz.