Sabally-Trikot zu ersteigern Am Nikolaustag geht es rund im Luchse-Bau Tina Paare 04.12.2025, 22:13 Uhr

i Elena Mutik (rechts) und ihr VfL Bad Kreuznach wollen im letzten Spiel des Jahres punkten. Im Derby geht es gegen die TSG Heidesheim. Klaus Castor

Auf ein volles Haus hofft die Basketball-Familie des VfL Bad Kreuznach. Am Nikolaus-Game-Day stehen nicht nur wichtige Partien an. Für den guten Zweck wird auch ein Trikot von Nationalspielerin Satou Sabally versteigert.

Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es die Basketballteams des VfL Bad Kreuznach im Doppelpack in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule. Und es gibt viele Gründe, warum sie am Samstag auf positive Ergebnisse hoffen.Die VfL-Männer bekommen es um 20 Uhr mit der VT Zweibrücken zu tun, einem Team in Schlagdistanz.







