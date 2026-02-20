Zum ersten Mal in dieser Saison trifft der TuS Treis-Karden auf den BBC Rockenhausen. Beim Hinspiel an der Mosel am 9. November riefen die Pfälzer kurz vor dem Anwurf an, dass sie nicht kommen würden. Das hallt immer noch nach.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der kurzen Karnevalspause geht es in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in den Endspurt. Fünf Partien in den nächsten fünf Wochen hat der TuS Treis-Karden noch zu absolvieren. Am Sonntag (17 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Emir Colan in der Donnersberghalle beim Tabellenachten BBC Rockenhausen.