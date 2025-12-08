1084 Fans jubeln über zweiten Koblenzer Sieg in Folge

Der zweite Sieg in Folge für die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball Bundesliga Pro A: Im packenden Duell gegen Nürnberg siegen sie mit 101:97. Calvin Wishart glänzt mit 22 Punkten und sichert den knappen Erfolg.
Die EPG Baskets Koblenz haben zum ersten Mal in dieser Saison der 2. Basketball Bundesliga Pro A zwei Spiele am Stück gewonnen. Im Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons kontrollierte Koblenz die Partie besonders in der ersten Halbzeit, musste jedoch im vierten Viertel noch einmal zittern und setzte sich letztlich knapp mit 101:97 (51:40) durch.