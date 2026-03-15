Baskets verlieren mit 90:96 0:12-Lauf am Ende bringt Koblenzer um den Sieg Lutz Klattenberg 15.03.2026, 22:59 Uhr

i Die Koblenzer fiebern an der Bande in der Schlussphase mit, doch die Artland Dragons drehten die Partie - und die Baskets gingen leer aus. Jörg Niebergall

In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A triumphierten die Artland Dragons nach einem dramatischen 12:0-Lauf in der Schlussphase gegen die EPG Baskets Koblenz. Trotz starker Leistung verpassten die Koblenzer die Chance, in der Tabelle Boden gutzumachen.

Am vergangenen Mittwoch haben die EPG Baskets Koblenz in Crailsheim mit einem furiosen Schlussspurt die Partie auf ihre Seite gezogen und sich den Sieg erkämpft. Vier Tage später war es bei den Artland Dragons umgekehrt. Ein 12:0-Lauf der Norddeutschen innerhalb der letzten zweieinhalb Minuten führte zu einem 96:90 (49:48)-Heimerfolg.







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