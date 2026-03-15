In der 2. Basketball-Bundesliga Pro A triumphierten die Artland Dragons nach einem dramatischen 12:0-Lauf in der Schlussphase gegen die EPG Baskets Koblenz. Trotz starker Leistung verpassten die Koblenzer die Chance, in der Tabelle Boden gutzumachen.
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Am vergangenen Mittwoch haben die EPG Baskets Koblenz in Crailsheim mit einem furiosen Schlussspurt die Partie auf ihre Seite gezogen und sich den Sieg erkämpft. Vier Tage später war es bei den Artland Dragons umgekehrt. Ein 12:0-Lauf der Norddeutschen innerhalb der letzten zweieinhalb Minuten führte zu einem 96:90 (49:48)-Heimerfolg.