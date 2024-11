Oriyamas Verletzung trifft Rot-Weiss

Koblenz. Nach zwei Niederlagen in Folge in der Liga von einer Ergebniskrise zu sprechen, wäre vielleicht schon etwas drüber gewesen. Fatih Cift, Trainer des Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz, hätte etwas weniger kritisch mit den Seinen wohl von einer Leistungsdelle gesprochen. Gleichwohl galt es für die bislang eine respektable Saison spielenden Rot-Weiss-Akteure, im Heimspiel gegen den FV Diefflen den Trend zu stoppen. Eine Reaktion zu zeigen. Es besser zu machen. Und das gelang der Rot-Weiss-Mannschaft beim 4:1 (2:0) gegen den Klub aus dem Saarland. Vor allem in der ersten Halbzeit legten die kompakt auftretenden Koblenzer jenen Willen und jene Aggressivität an den Tag, die es für erfolgreichen Fußball unabdingbar braucht. Stellenweise überzeugte das Team, angeleitet und geführt vom gewohnt sehr präsenten Kapitän Eldin Hadzic, sogar mit flüssigen Kombinationen und richtig gutem Fußball.