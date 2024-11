Bezirksliga Ost: SG präsentiert sich beim 1:1 gegen Asbach weit unter Normalform Nur Moral stimmt bei Hundsangen: SG präsentiert sich beim 1:1 gegen Asbach weit unter Normalform Rolf Schulze 03.11.2024, 21:25 Uhr

i Der SG Hundsangen (rote Trikots, hier mit Tim Weimer) hatte Probleme, gegen den TuS Asbach (links Jan Warmsbach, rechts Jan Kowalski) wie gewohnt ihr Spiel aufzuziehen. Foto: Andreas Hergenhahn ANDREAS HERGENHAHN. Andreas Hergenhahn

Hundsangen. Durch ein mageres 1:1 (0:1) gegen den TuS Asbach hat die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth den Kontakt zu Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges in der Bezirksliga Ost abreißen lassen. Hundsangen hatte offenbar die 1:5-Pleite aus der Vorwoche bei der SG Betzdorf noch im Kopf. Eine Halbzeit lang war im Spiel gegen den TuS Asbach viel Sand im Getriebe bei den Einheimischen. Die Gäste erwiesen sich als kompakte Einheit mit großer Mentalität. Schon der erste Asbacher Konter brachte die Hausherren in Bedrängnis.

Jan Kowalski hatte auf Fabian Eckloff gepasst, der den Ball nicht in vollem Umfang erwischte (13.). Hinten anfällig und vorne nicht zielstrebig genug, so agierten die Hausherren, denen ungewohnt viele Fehler unterliefen. „Bewegung, Jungs, das ist zu statisch“, hatte Ralf Hannappel an der Vorstellung des bisherigen Rangzweiten einiges auszusetzen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen