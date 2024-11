Nach 25-minütiger Verspätung gerät Offhausen früh in Rückstand

Kreis Altenkirchen. In der Kreisliga B 1 musste sich der Tabellenführer SG Atzelgift beim Topspiel in Daaden mit einem Punkt begnügen. SG Honigsessen feiert Sieg der Effizienz in Alsdorf.