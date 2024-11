Kreis Birkenfeld Mittelreidenbach gewinnt Spektakel in Buhlenberg Stefan Götz 20.10.2024, 21:13 Uhr

i Viel Betrieb vor dem Gehäuse des SV Heimbach auf dem Hartplatz in Mörschied. Letztlich endete das Kellerduell zwischen der zweiten Mörschieder Mannschaft und dem Schlusslicht aus Heimbach mit einem 2:2-Unentschieden. Foto: Michael Greber Michael Greber

Kreis Birkenfeld. In der Fußball-A-Klasse siegte das Führungduo im Gleichschritt, wobei Primus Bollenbacher SV den TuS Hoppstädten auf Distanz hielt. Das Verfolgerduell zwischen dem SV Buhlenberg und dem SV Mitteleidenbach war ein Spektkal, das die Gäste mit 5:4 gewannen und nun auf Rang drei vorgerückt sind. Die beiden Kellerduelle endeten mit Unentschieden, die keinem so richtig weiterhelfen.

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt – SV Niederwörresbach 0:2 (0:1). „Da müssen wir in Führung gehen“, ärgerte sich SG-Trainer Rüdiger Heckmann über zwei gute Kopfballchancen nach Standards in den ersten 15 Minuten. Stattdessen brachte André Weber Niederwörresbach mit einem Distanzschuss in Front (16.

