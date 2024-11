Mit Leidenschaft und Energie die Stirn bieten

Holzheim. Länger als gewöhnlich blieb den Handballern des TuS Holzheim Zeit, um den sensationell anmutenden 32:31-Erfolg in der für Gänsehaut sorgenden Atmosphäre in der Halle am Diezer Wasserwäldchen gegen die ambitionierte HSG Gensungen/Felsberg auszukosten. Doch im insgesamt recht kurzlebigen Ligabetrieb könnte es sich fatal auswirken, sich zu lange auf diesen frischen Lorbeeren auszuruhen. Das weiß gerade TuS-Trainer Dominik Jung aus langjähriger Erfahrung auf dieser Ebene allzu gut. Um im Kampf um den Verbleib in der vierthöchsten Klasse Asse im Ärmel zu haben, können diese mit den viel zitierten Bonus-Punkten gekrönten Feiertage am Ende der Runde den Ausschlag geben, ob der TuS tatsächlich im erlesenen Kreis der hessischen Regionalligisten verbleibt oder wieder abgestuft wird.