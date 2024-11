Mit fünf Prozent weniger gibt Höhr-Grenzhausen Spiel aus der Hand – Ahrbach steigert sich enorm und bezwingt Auswärtsfluch

Höhr-Grenzhausen. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen 100 Zuschauer in der Begegnung der SF Höhr-Grenzhausen gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod in der Bezirksliga Ost. Beim 3:2 (0:2)-Auswärtssieg feierten die Gäste ihren ersten Dreier in der Fremde überhaupt. Dabei hatte die Begegnung für die Hausherren mit einem Blitzstart begonnen. Exakt 28 Sekunden lief der Uhrzeiger, als Max Klas aus spitzem Winkel das 1:0 gelang. Die Gäste konnten den frühen Rückstand wegstecken, blieben aber im ersten Durchgang nach vorne wirkungslos. Da waren die Gastgeber doch wesentlich konzentrierter.