Leichtgewicht Dieterle schultert seinen Gegner – WKG Metternich/Rübenach/Boden gewinnt Krimi in der Ahbachhalle

Boden. Ein Kampfabend gespickt mit Spannung und packenden Duellen auf der Matte wurde den Zuschauern in der Bodener Ahrbachhalle geboten. Der ASV Ludwigshafen reiste mit voller Kapelle an und lieferte der gastgebenden WKG-Metternich/Rübenach/Boden in der Rheinland-Pfalz-Liga ein hartes Gefecht.