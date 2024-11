Kanuslalom: Bei Masters-DM räumt Sandra Schmidt mit Titel-Hattrick ab KSV sichert sich beide Teamsiege 16.10.2024, 17:13 Uhr

i Daumen hoch und große Freude über den Gewinn des DM-Titels: Die KSVler Stefan Senft (von links), Sandra Schmidt und Ralph Zurmühlen gewannen in Spremberg den Masters-Teamwettbewerb der Männer. Foto: KSV/Senft KSV Bad Kreuznach/Senft

Spremberg. Der Wanderpokal kehrt an seinen Ursprungsort zurück: 2021 hatte der Bad Kreuznacher Künstler Frank Leske anlässlich der deutschen Kanuslalom-Meisterschaft für Masters-Athleten eine Trophäe geschaffen, die Jahr für Jahr an den Mannschaftsmeister der Senioren geht. Den Titel sicherte sich nun in Spremberg der KSV Bad Kreuznach, der damit ein Jahr lang den Wanderpokal in seinem Klubheim an der Schwimmbadbrücke ausstellen darf.

„Das ist der einzige Wanderpokal, den es in unserem Sport gibt, dazu wird noch der Vereinsname eingraviert. Das ist etwas Besonderes“, sagte Stefan Senft, der Teil des siegreichen Teams war. Gemeinsam mit Sandra Schmidt und Ralph Zurmühlen zauberten die Bad Kreuznacher einen blitzsauberen Lauf in den Stangenwald auf der Spree und verwiesen starke Konkurrenz auf die Plätze, darunter auch die RG Nordrhein-Westfalen, die seit 2021 dreimal in Folge ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen