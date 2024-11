Volleyball: Drittligist Ransbach-Baumbach hat gegen Vizemeister Rüsselsheim wieder mehr personelle Alternativen Krippes sieht sein Team nicht chancenlos René Weiss 25.10.2024, 13:16 Uhr

i Jubeltraube: Beim 3:0-Heimsieg gegen die TSG Blankenloch hatten die Westerwald Volleys (ganz links Spielertrainer Alexander Krippes) gehörig Grund zur Freude. Wie oft darf Neuzugang Peter Nogueira Schmid einen Jubelschrei gegen Rüsselsheim auspacken? Foto: Andreas Hergenhahn ANDREAS HERGENHAHN. Andreas Hergenhahn

Ransbach-Baumbach. 3:0 gegen die TSG Blankenloch gewonnen, 0:3 gegen die SG BEG United verloren – Ergebnisse können auf den ersten Blick täuschen. Es gab für die Westerwald Volleys in der 3. Volleyball-Bundesliga Süd in dieser Saison noch keine klare Angelegenheit, auch wenn die Resultate nach der 2:3-Heimniederlage gegen die FT Freiburg zunächst darauf hindeuten können. Die Sätze gegen Blankenloch waren genauso eng wie die gegen die Spielgemeinschaft aus Breisach, Emmendingen und Gündlingen. Klare Erkenntnis des Saisonauftakts: Die Liga ist sehr ausgeglichen, man darf sich keine Aussetzer leisten.

Im nächsten Heimspiel am Samstag ab 19 Uhr in der Sporthalle Ransbach-Baumbach sowieso nicht. Der Vizemeister der Vorsaison wird im Westerwald vorstellig. Mitte Januar gewann die TG Rüsselsheim dort zwar mit 3:2, aber weil am Saisonende ein Punkt auf Meister SSG Langen fehlte, machte der eine abgegebene Zähler im Westerwald im Aufstiegsrennen den Unterschied aus.

