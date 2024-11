Kreispokal A/B: Reserve der TuS Burgschwalbach bezwingt A-Ligist Bad Ems Kreispokal A/B: Reserve der TuS Burgschwalbach wendet zweimal das Aus ab und bezwingt A-Ligist Spfr Bad Ems nach Elfmeterschießen 18.10.2024, 15:35 Uhr

Burgschwalbach. Die zweite Welle der TuS Burgschwalbach steht im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals der Ligen A/B. Der souveräne Spitzenreiter der B5 eliminierte am Märchenwald nach einem tollen Fight die klassenhöheren Sportfreunde Bad Ems mit 6:5 (2:2/1:1) nach Elfmeterschießen.

Dabei schien es fast vor 85 Zuschauern am Stellweg schon so, als sei der Traum von der kleinen Überraschung ausgeträumt. Nachdem Elias Biebricher die couragierte TuS in Führung gebracht hatte (11.) glich Björn Maurice Palm kurz darauf aus (14.).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen