Plus Desloch

Wadenbein gebrochen: Frederik Sehls von der SG Meisenheim fällt lange aus

Aufregende Wochen für die Landesliga-Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Der emotionale Derbysieg in Schmittweiler wurde eingetütet, teuer erkauft allerdings durch die schwere Verletzung von Frederik Sehls, der mit einem Wadenbeinbruch und Syndesmosebandriss bis zur Winterpause ausfallen wird. Im Verbandspokal steht das Team in der vierten Runde, und nun folgt am Samstag um 15.30 Uhr in Desloch das erste Heimspiel der Saison – ausgerechnet gegen den Lieblingsgegner.