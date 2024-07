Plus Grafschaft-Vettelhoven

Rhein/Ahr-Förderverein erfüllt auch ungewöhnliche Wünsche – „Fußballer helfen“ unterstützt bei Wohnmobilausbau

Von Hans-Josef Schneider

i Vorsitzender Walter Merten überreichte vor dem Benefizspiel im Beisein von Ludger Hoppe (GSV-Vorsitzender), Manfred Dedenbach (SVO-Chef) und Christoph Schmitt den Scheck des Fördervereins an Arno Wirtz-Casalter. Foto: Hans-Josef Schneider

Der Förderverein „Fußballer helfen“ hat als Sozialwerk des Fußballkreises Rhein/Ahr schon etlichen in Not geratenen Personen mit einer finanziellen Unterstützung unter die Arme gegriffen. So auch im vorliegenden aktuellen Fall, der sich jedoch von allen bisherigen Aktionen in den zurückliegenden 25 Jahren deutlich unterscheidet. Denn bisher wurde noch keinem Sportler eine Spende zuteil für ein Wohnmobil.