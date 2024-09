Plus Rheinland-Pfalz

Klickzahlen, Content, Kritik: Das steckt hinter der Plattform „Fußball.de“

i Mit 6,4 Milliarden Seitenaufrufen und 28 Millionen Nutzern im Jahr zählt die Internetseite "Fußball.de" zu einer der beliebtesten Plattformen bei Fußballfans. Foto: René Weiss

Ob Ergebnisse abrufen, Tabellen einsehen, Berichte lesen oder die Torschützen vergleichen: Wenn es um Amateurfußball geht, führt für die meisten Fans in Deutschland kein Weg an der Plattform „Fußball.de“ vorbei. Doch was macht das Portal eigentlich aus? Wir haben Zahlen, Daten und Fakten zu einer der beliebtesten Fußballseiten zusammengetragen – und sind dabei auch auf kritische Töne gestoßen.