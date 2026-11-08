Unentschieden bei FC Kölns U23
Zweimalige Führung reicht Siegen nur zu einem Zähler
Konstantin Gerhardt (Mitte) erzielte das 0:1 im Kölner Franz-Kremer-Stadion. Es war das dritte Spiel in Folge, in dem sich der S
Konstantin Gerhardt (Mitte) erzielte das 0:1 im Kölner Franz-Kremer-Stadion. Es war das dritte Spiel in Folge, in dem sich der Sommer-Neuzugang in die Torschützenliste eintrug. Am Ende reichte das aber nur für einen Punkt.
Marco Bader

Auch im fünften Ligaspiel in Folge bleiben die Sportfreunde Siegen ohne Niederlage – die Siegesserie von vier Siegen in Serie riss aber beim Bundesliganachwuchs. Die Reserve aus der Domstadt hatte zweimal die passende Antwort parat. 

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Im Duell der Tabellennachbarn in der Fußball-Regionalliga West teilten sich die U23 des 1. FC Köln und die Sportfreunde Siegen durch ein 2:2 (1:1) die Punkte. Dabei schafften es die „Krönchenkicker“ nicht, zwei Führungen über die Zeit zu bringen, die jungen Geißböcke hatten stets die passende Antwort parat.
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