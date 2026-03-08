Matchwinner Nikolai Heidrich Zwei späte Treffer lassen Mudersbacher losgelöst jubeln Moritz Hannappel 08.03.2026, 22:56 Uhr

i Nikolai Heidrich traf wie im Hinspiel gegen den SV Heggen spät zum Sieg. Insgesamt erzielte Mudersbachs Kapitän drei Tore gegen diese Gegner. Kurios: Alle Tore fielen in der 90. Minute oder der Nachspielzeit. Manfred Böhmer/balu. Manfred Böhmer

„Gegen Heggen kanns der Nikolai“, freute sich Mudersbachs Trainer Timo Schlabach nach dem 2:1-Sieg seiner SG. Drei Tore von Nikolai Heidrich in zwei Spielen gegen Heggen reichen den Kombinierten zu sechs Punkten – inklusive Gefühlsexplosion.

Als Nikolai Heidrich in der dritten Minute der Nachspielzeit aus dem Gewühl heraus zum 2:1-Sieg in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) beim SV Heggen traf, brachen bei den Spielern und Verantwortlichen der SG Mudersbach/Brachbach alle Dämme. „Da hat man schon gemerkt, dass sich da etwas löst, wenn sich über 90 Minuten viel Unzufriedenheit aufgestaut hat“, berichtete Trainer Timo Schlabach, der einer der ersten beim Siegtorschützen war und dann ...







