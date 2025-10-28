Ping-Pong-Tor in der 3. Liga Zobels erster Profi-Treffer: Erst bitter, dann lustig 28.10.2025, 11:07 Uhr

i Der Moment nach seinem ersten Profi-Tor: Der 22-jährige Tristan Zobel (am Pfosten) hat gerade das 1:1 in der 3. Liga für Erzgebirge Aue erzielt und dreht jubelnd zu den 600 Aue-Fans ab. Die Partie bei der TSG Hoffenheim II endete auch 1:1. IMAGO/PICTURE POINT/ S.Sonntag. IMAGO/Picture Point/S.Sonntag

Nach zwei Minuten musste sich Tristan Zobel schütteln. Er war am 0:1 der TSG Hoffenheim II beteiligt. Nach 57 Minuten stand er jubelnd vor den Fans des FC Erzgebirge Aue. Der Emmelshausener hatte sein erstes Profi-Tor zum 1:1-Endstand erzielt.

Ein bisschen schmunzeln muss Tristan Zobel schon, wenn man ihm zu seinem Assist und seinem Tor für den Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue gratuliert. Denn den „Assist“ hätte er sich gerne gespart, weil ein für ihn seltener Fauxpas – allerdings in Kombination mit seinem Kollegen Paul Seibel – schon früh im Spiel den Rückstand für die „Veilchen“ bei der TSG Hoffenheim II bedeutete.







