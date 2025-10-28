Nach zwei Minuten musste sich Tristan Zobel schütteln. Er war am 0:1 der TSG Hoffenheim II beteiligt. Nach 57 Minuten stand er jubelnd vor den Fans des FC Erzgebirge Aue. Der Emmelshausener hatte sein erstes Profi-Tor zum 1:1-Endstand erzielt.
Ein bisschen schmunzeln muss Tristan Zobel schon, wenn man ihm zu seinem Assist und seinem Tor für den Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue gratuliert. Denn den „Assist“ hätte er sich gerne gespart, weil ein für ihn seltener Fauxpas – allerdings in Kombination mit seinem Kollegen Paul Seibel – schon früh im Spiel den Rückstand für die „Veilchen“ bei der TSG Hoffenheim II bedeutete.