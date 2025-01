Hunsrücker Regionalliga-Duell Zobel und Krautkrämer wissen bei 2:2 nichts voneinander 30.01.2025, 09:13 Uhr

i Jubel über den späten Ausgleich: Paderborns U23-Kapitän Tristan Zobel (links) feiert mit Henrik Koch das 2:2 gegen Kölns U23, es fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit. Manfred Lindau

Spielen zwei Hunsrücker in der Regionalliga West gegeneinander Fußball und wissen nichts voneinander. Gibt’s nicht? Gibt’s.

271 Zuschauer in der Paderborner Home Delux Arena (Fassungsvermögen 15.000) wurden am Wochenende Zeuge einer Begegnung in der Fußball-Regionalliga West, die an sich keine besondere war innerhalb der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Aus Hunsrücker Sicht war sie das aber doch irgendwie: Denn den Zweitliga-Nachwuchs des SC 07 Paderborn führte mit Tristan Zobel ein waschechter Emmelshausener aufs Feld, beim „Effzeh“ beackerte der Rohrbacher ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen